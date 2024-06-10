الامارات | 25 يوماً في هولندا تجهز «بطل الثنائية» للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الوصل لكرة القدم اختارت هولندا لإقامة معسكر إعداد الفريق الأول للموسم المقبل.

وأكد مصدر في نادي الوصل، أن شركة الكرة حسمت المعسكر منذ فبراير الماضي، لافتاً إلى أن التخطيط المبكر من ضمن أولويات الشركة، لاستمرار النجاح الذي حققه الفريق في الموسم المنصرم بفوزه بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، عقب الموسم الشاق الذي خاضه الفريق، وقدم خلاله مستويات رائعة، توجه بحصوله على «ثنائية» تاريخية للمرة الثانية في تاريخه، عقب موسم 2006-2007 ليصبح أول نادٍ يحقق «الثنائية» مرتين.

وأوضح: «سيتجمع اللاعبون في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل في دبي، لإجراء الفحوص الطبية الروتينية قبل بدء الموسم، بينما سيخوض الفريق الفترة الأولى من معسكر الإعداد بتأدية التدريبات في استاد الوصل في زعبيل، والتي يركز خلالها الجهاز الفني على التدريبات في الصالة البدنية، وإعادة تجهيزهم عقب عودتهم من الإجازة».

وأضاف: «سيسافر الفريق بعد ذلك إلى هولندا لخوض المرحلة الثانية من الإعداد، حيث تبلغ مدة المعسكر 25 يوماً، وسيقتصر المعسكر على السفر إلى دولة واحدة فقط، قبل العودة إلى دبي لخوض المرحلة الثالثة والأخيرة استعداداً للموسم الجديد».

أما بالنسبة إلى موقف اللاعبين الأجانب، فأكد المصدر أن إدارة النادي تقوم بدراسة الاحتمالات كافة، مبيناً أنه حتى الآن لا توجد نية لتغيير اللاعبين الأجانب، وهم السويسري هاريس سيفيروفيتش والمغربي سفيان بوفتيني والكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ والكولومبي أليكسيس بيريز والأرجنتيني بوبليتي، مشدداً على أنه سيتم مناقشة احتياجات الفريق والتعاقدات الجديدة التي يسعى النادي إلى إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية مع الجهاز الفني، مختتماً حديثه بتأكيده على أنه في حال سنحت الفرصة للنادي للتعاقد مع لاعبين أجانب أفضل من الأسماء الموجودة فلن تتردد الإدارة في إجراء تعديل يصب في مصلحة الفريق.