الامارات | «غودولفين» يهيمن على المركزين الأول والثاني في «مانهاتن ستيكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج الجواد «ميشرد تايم» المملوك لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لسباق «مانهاتن ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة 1900 متر عشبي، وجرى فجر أمس، على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير، كما حلَّ «نيشنس برايد» لـ«غودولفين» أيضاً في الوصافة.

واندفع «ميشرد تايم» بقوة ليحقق فوزه الثاني في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً في العام الجاري، بعد تتويجه مطلع 2024 بلقب بطولة «جبل حتا» على مضمار «ميدان» بدبي.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة «ميشرد تايم» لتعويض انطلاقته البطيئة نسبياً، واللحاق سريعاً بكوكبة الصدارة، ليستقر خلال المرحلة الأولى بالمركز الثاني، قبل إطلاق العنان له في آخر 600 متر، ويحقق تقدماً واضحاً، عند دخول الخط المستقيم، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقة و51 ثانية و94 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق طولين عن زميله في فريق «غودولفين» الجواد «نيشنس برايد»، الذي حلَّ بالمركز الثاني بقيادة الفارس الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري، وذهب المركز الثالث للجواد الأميركي «أوهانو هونر» بإشراف المدرب كلاود ماك غوفي، وقيادة الفارس كنديك كرموش.

وعلق الفارس وليام بيوك على أداء «ميشرد تايم» خلال مجريات السباق، بقوله في تصريحات صحافية: «لايزال أمام (ميشرد تايم) بعض الأشياء التي يلزمه تعلمها، ولم يكتمل نضوجه، إلا أن أداءه كان لافتاً للنظر في السباق منذ خروجه من البوابة الخارجية، حيث وجد لنفسه الفرصة للتقدم بالوتيرة الخاصة به، واتخاذ موقع أمامي، وهو جواد عنيد يجيد الركض بكل قوة». وأضاف: «عانى قليلاً عند المنعطف الأخير، عندما انحرف إلى منتصف المسار، لكنه ركض بقوة باتجاه خط النهاية، وهو حصان مثير جداً للمستقبل».

. «ميشرد تايم» أحرز ثاني لقب له في «الفئة الأولى» خلال العام الجاري.