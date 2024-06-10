الامارات | موعد مباراة منتخب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب مصر بقيادة المدرب المصري حسام حسن، مباراة جديدة وتحد هام أمام منتخب غينيا بيساو وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2026، ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في المباراة الرابعة على التوالي، بعد فوزه على ضيفه منتخب بوركينا فاسو (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي، في الجولة الثالثة من التصفيات.



ويتصدر المنتخب المصري التصفيات برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني ورصيد 5 نقاط، ويدير المباراة الحكم السوداني على إسماعيل، وهي فرصة جديدة أمام قائد الفراعنة محمد صلاح في قيادة هذا الجيل للاقتراب أكثر من الصعود إلى كأس العالم.

وتقاك المباراة اليوم الإثنين عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات والسابعة بتوقيت مصر والسعودية، وطبقا للنظام الجديد للبطولة يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ترتيب المجموعة الأولي:

1 مصر برصيد - 9 نقاط

2 غينيا بيساو - 5 نقاط

3 بوركينا فاسو - 4 نقاط

4 سيراليون - 4 نقاط

5 إثيوبيا - نقطة واحدة

6 جيبوتي من دون نقاط.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيغيه.