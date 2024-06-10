خبير تحكيمي يكشف أحقية احتساب ركلة جزاء لـ منتخب مصر أمام غينيا بيساو

وضح المحلل التحكيمي جهاد جريشة، حقيقة أحقية منتخب مصر، لـ ركلة جزاء، أمام غينيا بيساو في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونفى جهاد جريشة في تصريحات تليفزيوينة، أحقية منتخب مصر احتساب ركلة جزاء، مؤكدًا أن قرار الحكم السوداني محمود إسماعيل صحيح.

وأضاف جريشة، خلال تصريحاته: “هدف منتخب مصر في شباك غينيا بيساو كان صحيحًا، كما أن هدف غينيا بيساو صحيح أيضًا”.

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وتعادل منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية لـ كأس العالم 2026.

وبهذا التعادل رفع منتخب مصر، رصيده للنقطة 10 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في حين رفع غينيا بيساو رصيده للنقطة السادسة في المركز الثاني.