شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر أحمد حمدى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى ألمانيا بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، تمهيدًا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي التى تعرض لها خلال مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى.

ومن المنتظر أن يخضع أحمد حمدى لجراحة الرباط الصليبي عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الطبيب المعالج، والذى سيحدد موعد إجراء الجراحة.

وكانت إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا تسببت فى تأخر سفر اللاعب للخضوع لجراحة الرباط الصليبى.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الهدف الذى سجله اللاعب أحمد حمدي في الدقيقة 20 من أحداث المباراة.