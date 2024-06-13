الامارات | ميسي يشعر بالخوف لسبب قريب ويكشف عن مستقبله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي أنه يتوقع ان يكون فريقه الحالي إنتر ميامي الأميركي آخر ناد يدافع عن الوانه في مسيرته.

وقال بطل العالم في مقابلة بثتها شبكة "اي اس بي أن" الاميركية "نعم، اليوم، اعتقد بأنه (إنتر ميامي) سيكون آخر ناد لي".

وسيقود ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين في 24 يونيو الحالي، منتخب بلاده للدفاع عن لقبه بطلا لأميركا الجنوبية (كوبا اميركا) المقررة في الولايات المتحدة من 20 يونيو الحالي الى 14 يوليو المقبل.

واضاف المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات "لست مستعدا لترك كرة القدم، كل حياتي لم أقم الا بذلك، اعشق ممارسة كرة القدم، اعشق التدريبات اليومية، ايام المباريات، اشعر بالخوف بأن كل شيء سيتوقف".

وتابع "احاول الاستمتاع قدر المستطاع الان لأني مدرك بان النهاية قريبة، كم انا محظوظ لتواجد زملائي واصدقائي الى جانبي، امضيت وقتا رائعا في صفوف المنتخب حيث لدي زملاء واصدقاء أيضا".

وعن تجربته الاميركية عقب انتقاله إلى إنتر ميامي صيف 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، قال "كان من الصعب جدا مغادرة أوروبا والقدوم الى هنا، لكن كوني توجت في صفوف منتخب بلادي بطلا للعالم، فقد ساعدني في رؤية الامور بشكل مختلف".