"20 عاما على الظهور الأول".. رونالدو "النصر" يتفوق على الدوريات الكبرى قبل يورو 2024 (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تلتفت الأنظار حاليا نحو ألمانيا، قبل ساعات من انطلاق كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وبعد 20 عاما من الظهور الأول في المسابقة، ويستعد كريستيانو رونالدو لقيادة البرتغال في النسخة السادسة له، وشارك نجم النصر السعودي في 9 مباريات من العشر المؤهلة إلى البطولة، وسجل خلالها 10 أهداف، في المركز الثاني خلف برونو فرنانديز وروبن دياس.

ولكن في الظهور السادس لرونالدو يختلف الأمر عن المشاركات السابقة، إذ يحتل الدوري السعودي للمحترفين المركز رقم 27 في أقوى دوريات العالم، مما يجعله أقل من الدوري الكوري، وفيما يخص فريق رونالدو النصر صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، يحتل المركز 88 كأفضل فريق في العالم، وفقا لموقع الإحصائيات " Opta".

وعلى الرغم من السابق، إلا أن رونالدو لا يزال الأعلى ربحا وفقا لمجلة "فوربس" في عام 2024، وسجل البرتغالي أرقاما قياسية خلال الموسم المنقضي مع الفريق، بتسجيله 50 هدفا في جميع المسابقة و 35 هدفا في الدوري، وإذا حصد رونالدو جائزة الحذاء الذهبي، سيكون أول لاعب في التاريخ يفوز بها في 4 دول مختلفة.

وتعتمد جميع الأهداف على خط الدفاع الذي واجه البرتغالي، خلال موسم 2023-2024، والذي بدت فيه أن الأخطاء السهلة أكثر شيوعا من الدوريات الكبرى، وعلى سبيل المثال، الضربة الرأسية التي تسببت في هدفه ضد الوحدة في نوفمبر الماضي.

وفي مباراة النصر والأخدود في مايو، تمكن لاعب وسط النصر علي الحسن من الفوز بالكرة، داخل منطقة جزاء الخصم، وسدد كرة اصطدمت في قدم رونالدو وسكنت الشباك، ولكن على الجانب الآخر، يحتفظ رونالدو برقم جيد بالنسبة إلى محاولاته على المرمى خلال 90 دقيقة، ووصلت نسبة موسم 2023-2024 إلى 6.2، وفقا لأرقام موقع "Fbref.com".

وبهذا الرقم تفوق رونالدو على مهاجمي الدوريات الكبرى في أوروبا، وقاد داروين نونيز وكيليان مبابي مهاجما ليفربول وباريس سان جيرمان على التوالي، بـ 4.7 محاولة تسديد لكل 90 دقيقة في موسم 2023-24.

ويتميز رونالدو عن غيره من المهاجمين، بإيجاد مساحة خالية أمام المرمى، وعلى سبيل المثال في مباراة الطائي في مارس الماضي، سجل رونالدو هدفا بعدما أوجد مساحة خالية استقبل فيها ركنية ساديو ماني، والشيء الآخر الذي ميز البرتغالي، هو استعداده وخطورته في التسديد بقدمه اليسرى الأضعف، وظهر هذا في مباراة الأهلي، وتوقع البرتغالي التسديدة وسدد بشكل حاد بيساره وسجل في ميندي.

وفي نصف نهائي كأس الملك ضد الخليج، الشهر الماضي، سجل رونالدو أحد أفضل أهدافه في الموسم بقدمه اليسرى، بعدما أبعد الكرة من حارس المرمى إبراهيم سيهيتش في منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة في الشباك.