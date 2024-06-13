حكم مباراة الاهلي وفاركو في الدوري الممتاز

يستعد النادي الاهلي لمواصلة مشواره في الدوري المصري الممتاز، حيث سيواجه نظيره فاركو، ضمن المواجهات المؤجلة وذلك بعد انتهاء فترة الدولي.

وتنطلق مباراة الاهلي ضد فاركو غدًا الجمعة في تمام السابعة مساءً، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من دوري نايل.

ويتواجد الاهلي في المركز الثامن بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، من أصل 15 مباراة خاضها، حيث حقق 10 انتصارات، و3 تعادلات، وخساراتين.

أقرأ أيضًا.. حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حكام مباراة الاهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز

حكم أول محمود ناجي

سمير جمال (حكم مساعد أول).

شهاب راشد (حكم مساعد ثاني)

نادر قمر الدولة (حكم رابع)

أحمد الغندور (حكم فار)

خالد حسين (حكم فار مساعد).