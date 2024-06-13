نجم النصر السعودي يشترط للانتقال إلى فنربخشة والنادي يحدد موقفه

ارتبط اسم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بالانتقال إلى صفوف فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى نادي فنربخشة التركي، رغبته في ضم أندرسون تاليسكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بطلب من جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

وكان جوزيه مورينيو، قد تولى مهمة تدريب نادي فنربخشة التركي، خلال الفترة الأخيرة، وطلب التعاقد مع أندرسون تاليسكا.

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وأوضحت تقارير صحفية أن تاليسكا أبلغ إدارة نادي فنربخشة التركي بأنه يريد نفس الراتب السنوي الذي يحصل عليه مورينيو.

ويحصل مورينيو على راتب 12مليون يورو، مع نادي فنربخشة التركي، بشكل سنوي.

ورفض النادي التركي، طلب أندرسون تاليسكا، وهو ما عطل المفاوضات بين الطرفين لنقل نجم النصر في الصيف القادم.