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الامارات | مدرب بيراميدز: لقب الدوري هدفنا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لفريق بيراميدز، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، أن فريقه يركز على التتويج بلقب الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وأشار يورشيتش في تصريحات إعلامية لقناة (أون تايم سبورتس) التليفزيونية إلى أن فريقه يدخل أي مباراة بهدف الفوز، وحصد النقاط الثلاث للاستمرار في صدارة المسابقة.

وأضاف "أعشق الطموح وسعيد بما وصلنا له في المسابقة، والاستمرار في الصدارة".

وأوضح: "هدفي قيادة بيراميدز للفوز بالدوري. يجب أن نركز لنحصد اللقب".

وارتفع رصيد بيراميدز، الذي حقق انتصاره الـ17 في المسابقة خلال الموسم الحالي والعاشر على التوالي، إلى 56 نقطة في الصدارة.

ومنذ تعادله مع طلائع الجيش بدون أهداف في الخامس من أبريل الماضي، لم يعرف بيراميدز سوى طعم الانتصارات فقط.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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