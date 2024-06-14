موقف وسام أبو علي من مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين، وأثبتت الأشعة إصابته بجزع في أربطة الكاحل، وفقا لما أعلنه أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي.

وكشف أحمد شوبير مقدم البرامج، موقف اللاعب من مباراة الزمالك، المقرر لها يوم 25 يونيو في الدور الثاني من الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه، إن وسام سيغيب عن مباراة الأهلي والزمالك، بسبب الإصابة التي سيغيب على إثرها لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

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