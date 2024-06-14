الامارات | صدارة مشتركة في قمة الدوري البرازيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسم فلامنغو وباهيا صدارة ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب فوزهما على ضيفيهما غريميو وفورتاليزا على الترتيب.

فاز فلامنغو 2-1 على غريميو، في حين انتصر باهيا 1-0 على فورتاليزا في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وعلى ملعب "ماراكانا" الشهير، تقمص لويز أراوخو دور البطولة في المباراة، عقب إحرازه هدفي فلامنغو في الدقيقتين 42 و67 على الترتيب، فيما تكفل ايدينيلسون دوس سانتوس بتسجيل هدف غريميو الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد فلامنغو الذي حقق فوزه الخامس في البطولة خلال الموسم الحالي، والثالث توالياً، إلى 17 نقطة، فيما توقف رصيد غريميو الذي تكبد خسارته الرابعة هذا الموسم والثالثة توالياً، عند 6 نقاط في المركز 14، علماً بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وعلى ملعب "أرينا فونتي نوفا"، استعاد باهيا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية، بفوزه 1-0 على ضيفه فورتاليزا.

ويدين باهيا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه جيان لوكاس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

وارتفع رصيد باهيا الذي تعادل مع أتلتيكو مينيرو في الجولة الماضية إلى 17 نقطة، بفارق الأهداف خلف فلامنغو، فيما تجمد رصيد فورتاليزا عند 10 نقاط في المركز 11، ولديه مباراة مؤجلة.