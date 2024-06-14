الامارات | بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب ياباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني الخميس مع المدافع الدولي الياباني هيروكي إيتو قادماً من شتوتغارت بعقد يمتد حتّى صيف 2028، مقابل صفقة قدرت الصحف المحلية قيمتها بـ30 مليون يورو.

قال إيتو نقلاً عن البيان الصحافي لبايرن "إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أتمكن من اللعب مع أحد أكبر الأندية في العالم. لقد قدّمت دائماً كل شيء من أجل شتوتغارت وأنا ممتن. الآن أتطلع إلى التحديات الجديدة التي تنتظرني في ميونيخ".

وتابع ابن الـ 25 عاماً "أريد أن ألعب دوري في فوز بايرن بالكثير من الألقاب".

ويشغل إيتو عادة مركز قلب الدفاع، ويمكنه أيضاً اللعب في مركز الظهير الأيسر أو في خط الوسط الدفاعي.

وسيواجه إيتو منافسة قوية في تشكيلة مليئة بلاعبي قلب الدفاع مع كل من الفرنسي دايو أوباميكانو، الهولندي ماتياس دي ليخت، الكوري الجنوبي مين-جاي كيم، والإنكليزي إيريك داير.

وتعاقد شتوتغارت نهائياً مع إيتو في صيف 2021 مقابل أقل من مليون يورو، بعدما لعب لمدة عام في صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من جوبيلو إياتا. خاض 97 مباراة بقميص شتوتغارت في عامين، وسجل هدفين.

شكّل إيتو (19 مباراة دولية، هدف) إلى جانب الدولي فالديمار أنتون العمود الفقري الدفاعي لشتوتغارت الذي حل ثالثاً في الموسم المنصرم، متقدماً على عملاق بافاريا الذي خسر لقب "بوندسليغا" الذي احرزه 11 موسماً توالياً لصالح باير ليفركوزن.