يورو 2024.. حكم الإفتتاح فأل حسن للمانشافت قبل مواجهة أسكتلندا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن حكم افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 عندما يقص منتخبي ألمانيا واسكتلندا شريط المنافسات الأوروبية، للمجموعة الأولى.



وأعلن “يويفا” تعيين الفرنسي كليمان توربين حكمًا رئيسيًا للمباراة الافتتاحية على استاد أليانز أرينا بإقليم بافاريا، على ان يعاونه كل من توربين مواطنيه نيكولاس دانوس وبينجامين باجيس، فيما سيكون الفرنسي فرانسوا ليتيكسير حكمًا رابعًا، وتم تعيين الفرنسي جيروم بريسارد حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه مواطنه ويلي ديلاجود والإيطالي ماسيمليانو إيراتي.

كليمان توربين هو حكم كرة قدم فرنسي، يبلغ من العمر 39 عامًا، ويقيم في بورجوندي بوسط شرق فرنسا، بدأ مسيرته في التحكيم عندما كان لاعبًا شابًّا ومدربًا للأطفال في أحد أندية المحلية ببورجوندي.

وجرى تعيين توربين حكمًا فرنسيًّا في دوري الدرجة الأولى عام 2008، وهو في سن الـ26، وفي ديسمبر 2009 كان أصغر حكم فرنسي يحصل على الشارة الدولية، وبعد ذلك بعامين أصبح أول حكم فرنسي تحت سن الـ30 يتولى مسؤولية نهائي كأس فرنسا.

وشارك الحكم الفرنسي، خلال مسيرته التحكيمية، في العديد من البطولات والمباريات الهامة، أبرزها بطولتا أمم أوروبا “يورو 2016 و2020″، وكأس العالم 2018، وحكم توربين أيضًا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لكرة القدم لعام 2016 في البرازيل.

كما يعتبر توربين أحد أفضل الحكام الأوروبيين، وسبق له إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ريال مدريد وليفربول على استاد سان دوني بباريس، كما أدار أيضًا نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال 2021، وأدار توربين ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا.

وسبق لحكم الساحة توربين إدارة 4 مباريات لـ ألمانيا، حقق “الماكينات” معه الانتصار في 3 مباريات والتعادل في واحدة، فيما لم يُدير أي مباراة للمنتخب الاسكتلندي.