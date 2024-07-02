ديشامب يصدم جماهير ريال مدريد بسبب مبابي

تمكن منتخب فرنسا، من التأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على بلجيكا ، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا على بلجيكا، بهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة عن النيران الصديقة راندال كولو مواني، ليتأهل الديوك إلى ربع نهائي اليورو.

وقال ديشامب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي عقب مباراة فرنسا وبلجيكا: ” اليوم نحن كنا أفضل من بلجيكا، ولذلك فزنا”.

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وتابع:” لعبنا مباراة كبيرة اليوم، واجهنا تحديات، لم نذهب للمرمى كثيرًا ولكن كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة.. نحن الآن في ربع النهائي، بينما يعود البلجيكيون إلى بيتوهم، هذه هي العادات الجيدة”.

وواصل:”القناع الذي يرتديه مبابي يضايقه بعض الشىء، التعرق يزعجه كثيرًا، ولكنه اعتاد، ويجب أن يعتاد عليه لأنه سيضطر إلى ارتدائه لبضعة أسابيع أو حتى بضعة أشهر، لا نعلم”.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره البرتغال ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة اليورو 2024.