فان دايك يحدد موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

حدد فيرجيل فان دايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت هناك تقارير صحفية قد أكدت وجود اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع فان دايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية صادرة اليوم الجمعة، إلى أن فان دايك أصبح منفتحًا على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اقرأ أيضًا.. محاولات جديدة من النصر السعودي للتعاقد مع نجم يوفنتوس

وكان الهولندي فيرجيل فان دايك، صاحب الـ 32 عامًا، قد انتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018.

وارتبط اسم فان دايك بالانتقال إلى النصر السعودي ليزامل البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقًا لتأكيدات موقع ترانسفير ماركت.

وشارك فان دايك خلال الموسم الحالي في 48 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.