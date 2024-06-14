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فان دايك يحدد موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

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فيرجيل فان دايك - ليفربول

فيرجيل فان دايك -

حدد فيرجيل فان دايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت هناك تقارير صحفية قد أكدت وجود اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع فان دايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية صادرة اليوم الجمعة، إلى أن فان دايك أصبح منفتحًا على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكان الهولندي فيرجيل فان دايك، صاحب الـ 32 عامًا، قد انتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018.

 

وارتبط اسم فان دايك بالانتقال إلى النصر السعودي ليزامل البرتغالي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقًا لتأكيدات موقع ترانسفير ماركت.

وشارك فان دايك خلال الموسم الحالي في 48 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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