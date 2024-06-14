لجنة الحكام تعلن حكم مباراة الأهلي وفاركو فى دوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اختيار محمود ناجي حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 11 المؤجلة من دوري نايل.

ويعاون الحكم محمود ناجي كل من، سمير جمال (حكم مساعد أول)، وشهاب راشد (حكم مساعد ثاني)، نادر قمر الدولة (حكم رابع)، بالإضافة إلى أحمد الغندور (حكم فار)، خالد حسين (حكم فار مساعد).

على صعيد آخر، أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة فاركو المقرر إقامتها غدا في الجولة 11 المؤجلة من دوري نايل

ويدخل الأهلي مواجهة الغد وهو في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة فقط، ويسعى لتحقيق الانتصار والتقدم في جدول الترتيب.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة الغد كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال.

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات- أحمد نبيل كوكا- أحمد عبد القادر- عمرو السولية- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن أكرم توفيق لاعب الفريق، اشتكى من آلام في الركبة، عقب مشاركته في المران الذي أقيم اليوم استعدادًا لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي، بعد أن اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته في المران ليصبح خارج الحسابات بالمباراة.

وخاض الأهلي مرانه في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.