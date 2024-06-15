رسميًا.. الزمالك يُعلن غياب لاعبه عن مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك، غير لاعب فريقه عمر جابر عن المباراة المقبلة له في الدوري التي ستجمعه بنظيره سيراميكا كليوباترا.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن اللاعب سيغيب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وفاز فريق الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل؛ استعداداً لمواجهة المصري المقرر لها يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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