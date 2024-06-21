الامارات | عقوبات بالجملة على الزمالك بعد خسارته أمام المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن العقوبات المتعلقة بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والتي شهدت تجاوزات وسوء سلوك من بعض الأطراف أثناء اللقاء.

وتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي من الجماهير، كما تم فرض غرامة مالية أخرى قدرها 25 ألف جنيه على النادي بسبب الاعتراض الجماعي على قرارات حكم المباراة.

وفي خطوة أخرى، قررت الرابطة تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك، غوميز، إلى لجنة الانضباط لمزيد من التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.