هدف صاروخي وتعادل ثمين.. الدنمارك يخطف نقطة من إنجلترا في يورو 2024 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل منتخب الدنمارك، مع إنجلترا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تقدم منتخب إنجلترا عن طريق هارى كين فى الدقيقة 18، وتعادل مورتن هيولماند لصالح الدنمارك ضد إنجلترا فى الدقيقة 34 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى 1-1.

بتلك النتيجة يتواجد منتخب إنجلترا في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادل بينما ارتقى منتخب الدنمارك للمركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد نقطتين وبنفس رصيد منتخب سلوفينيا صاحب النقطتين أيضًا وجاء منتخب صربيا فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.