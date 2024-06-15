رونالدو يوجه رسالة خاصة للجماهير قبل مواجهة التشيك في يورو 2024

وجه كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال رسالة للجماهير قبل انطلاق مشواره بلاده في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “حقيقة أشعر وأننا مازالنا لم نغادر البرتغال، شكرًا على الدعم الكبير”.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة رفقة منتخبات تركيا وجورجيا والتشيك.

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ويقتتح منتخب البرتغال، مبارياته في البطولة الثلاثاء المقبل 18 يونيو الجاري، في المباراة التي تنطلق الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وانطلقت بطولة يورو 2024 بمواجهة منتخب ألمانيا صاحب الأرض بنظيره منتخب أسكتلندا حيث حقق المانشافت فوزًا كبيرًا بخماسية مقابل هدف.

يمتلك كريستيانو رونالدو لعديد من الأرقام القياسية التي تجعله أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

منذ انضمامه للمنتخب عام 2003، و رونالدو يُحطم الأرقام واحدًا تلو الآخر فهو أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب برصيد 130 هدفًا، متفوقًا بفارق كبير على صاحب المركز الثاني باوليتا (47 هدفًا).

و لا تتوقف إنجازات رونالدو عند التسجيل فقط، فهو أيضًا الأكثر مشاركة مع المنتخب برصيد 207 مباراة، متقدمًا على جواو موتينيو (146 مباراة) و بيبي (132 مباراة).