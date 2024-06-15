موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على فاركو 2-1 مساء أمس الجمعة، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لبطولة الدورى الممتاز

وسجل إمام عاشور، الهدف الاول للاهلي في الدقيقة 30 من ركلة جزاء ، وتعادل لفاركو جابر كمال فى الدقيقة 34 من عمر اللقاء قبل أن يعود إمام ويضع الأحمر في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 47 من تسديدة صاروخية.

وبهذه النتيجة، أرتقى النادي الأهلى 5 مراكز دفعة واحدة محتلا المركز الرابع بـ 37 نقطة , بينما تجمد رصيد فاركو عند 21 نقطة.



موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري.

وتقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية من مساء يوم الثلاثاء.