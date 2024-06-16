٤٠٠ الف يؤدون صلاة عيد الاضحي بساحات مراكز الشباب عروس البحر

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت صباح اليوم الهيئات الشبابية والرياضية بعروس البحر الأبيض اكثر من ٢٤٥الف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الاضحي المبارك ، حيث أقيمت الصلاه بمراكز الشباب و الساحات بمراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد

برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية

هذا وقد بدأ توافد المصلين على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب منذ ساعات الصباح الأولي حيث تم تجهيز عدد ١٦ ساحه و ملعب داخل الهيئات الشبابية والرياضيه من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين من فرق أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية و OVD ،

و بعد أداء صلاة العيد وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال ابتهاجا بقدوم العيد

وفى سياق متصل اطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريه آلشباب والرياضة بالأسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية ، مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب

احتفالًا بعيد الاضحي المبارك، والمبادرة تنفذ للعام الرابع على التوالي.

أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد ، كما أوضح أن دور مراكز الشباب تنموى جاذب للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين و الأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة والفعاليات

وفي تصريح خاص قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة اننا ، رفعنا درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التى تم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة ومديرى الإدارات الفرعيةوالمركز الاعلامي بالمديرية، وذلك لمتابعة سير فاعليات الإحتفال أثناء ايام العيد بكافة مراكز الشباب، واستقبال أى شكاوى أو ظروف طارئة وسرعة التعامل معها بشكل فورى

كما يقوم المركز الإعلامي للمديريه بتغطية ونقل الاحتفالات ومتابعة الفاعليات بصورة مباشرة ولحظية من خلال المنسقين الإعلاميين المتواجدين بكافة مراكز الشباب ،حتى تصل الصورة كاملة لما يتم تقديمه بمراكز الشباب للجمهور من برامج و أنشطة و فاعليات خلال أيام العيد بمبادرة العيد احلى بمراكز الشباب.