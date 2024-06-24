شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر: قيمة السبائك الذهبية المسروقة من منزلى لا تتخطى 350 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب ما تردد مؤخرا بشأن قيمة المسروقات التي تعرضت لها الفيلا الخاصة به، والتي تردد أنها مشغولات ذهبية بقيمة 10 ملايين جنيه.

وقال طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، إنه حرر محضرا رسميا بالواقعة، وتضمّن المحضر تعرضه لسرقة 26 سبيكة 5 جرامات، كما هو مدوّن بالمحضر الرسمي كان قد اشتراها لحفيدته، نافيا أن تكون عبارة عن 3 كيلو جرامات من الذهب، وأن قيمتها تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأوضح طاهر أن قيمة المسروقات الذهبية من فيلته تصل إلى 350 ألف جنيه فقط.