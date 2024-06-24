شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يبدأ فترة الإعداد 10 يوليو ومعسكر فى أغسطس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد تامر رياض المدير الفني لفريق السكة الحديد، يوم 10 يوليو المقبل موعدا لانطلاق فترة الإعداد للفريق للموسم الجديد الذي يخوض فيه السكة الحديد منافسات دوري المحترفين.

واستقر تامر رياض على خوض التدريبات علي ملعب النادي، في حين سيدخل الفريق معسكر في أغسطس المقبل في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، حيث يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر استعدادا للموسم الجديد.

في سياق مختلف رفعت بعض أندية دوري المحترفين شعار "الإبقاء على المدرب".. ومنحهم الثقة الكاملة للاستمرار فى الموسم المقبل، وتجهيز الفريق لما هو قادم بعد نجاح الموسم الماضى وهم على القيادة الفنية.

ونستعرض بعض الأندية التى فضلت الإبقاء على المدرب فى الموسم المقبل:

سيد عيد مع بتروجت

قرر مجلس إدارة بتروجت تجديد الثقة في سيد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون بعد تحقيق إنجاز الصعود للدوري الممتاز، وذلك استمرارا فى تحقيق المزيد من النجاحات الموسم المقبل.

كان سيد عيد قد نجح فى قيادة الفريق البترولى خلال الموسم المنقضى للعودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد، بعد عدة سنوات عجاف استمر فيها أبناء بتروجت فى دهاليز المظاليم حتى تم التعاقد مع سيد عيد الذى نجح فى قيادة الفريق للممتاز.

أحمد عيد عبد الملك مع غزل المحلة

جدد مسئولو غزل المحلة، برئاسة المهندس وليد خليل، الثقة فى جهاز أحمد عيد عبد الملك وجهازه الفني مع النادى لمدة عام آخر، بعدما نجح فى قيادة الفريق للعودة للدورى الممتاز مرة أخرى.

أحمد العجوز مع القناة

كما جدد مجلس إدارة نادى القناة، برئاسة الدكتور محمد لطفى أبو العزم، التعاقد مع أحمد العجوز كمدير فنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى القناة فى الموسم المقبل، وأعرب مجلس إدارة نادى القناة عن تمنياته بكامل التوفيق لكامل أفراد الجهاز الفنى، آملين فى تحقيق نتائج مميزة بالموسم المقبل والعودة بالفريق إلى مكانه الطبيعى بالدورى الممتاز.

أحمد صلاح مع لافيينا

كما قرر مجلس إدارة نادى لافيينا تجديد الثقة فى أحمد صلاح المدير الفني لقيادة الفريق الموسم المقبل بدورى المحترفين، مع منحه كافة الصلاحيات فى اختيار الجهاز المعاون له.

جاء القرار بإجماع مجلس الإدارة ولجنة الكرة فى النادي التى أكدت ثقتها الكاملة فى قـدرة المدير الفني الحالي على تحقيق آمال وطموحات المجلس فى الفترة القادمة والصعـود بالفريق للدورى الممتاز.

ياسر الكنانى مع كهرباء الإسماعيلية

وعلى نفس النهج، أعلن فريق كهرباء الإسماعيلية تجديد الثقة فى استمرار ياسر الكنانى مديرا فنيا للفريق الأول فى إطار استعدادات فريق الكرة الأول للمشاركة للمرة الأولى فى دورى المحترفين.

وعقد المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب رئيس مجلس إدارة نادى كهرباء الإسماعيلية، اجتماعا مع ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق لاستعراض خطة عمل الفترة المقبلة، فى إطار استعدادات فريق الكرة الأول للمشاركة للمرة الأولى فى دورى المحترفين.