شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بـ النادي الأهلي تدريباته عصر اليوم، الاثنين، بملعب التتش ثم يُسافر إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد فى السابعة مساء غدٍ في الدوري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر فى الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري، والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.