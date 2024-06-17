شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات تنتظر الزمالك لنهاية الموسم بعد التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يسعى فريق نادى الزمالك ، بقيادة مديره الفني البرتغالى جوميز جوميز، للتغلب على عدد من من التحديات لنهاية هذا الموسم، بعد نشوة الانتصار بحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المعربى، ليتأهل إلى مواجهة السوبر الأفريقي.

يرصد الخليج 365 أبرز تحديات الزمالك في التقرير التالى:



يطمح فريق الزمالك ومسئولوه بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي المقبل أمام الأهلى الذى تأهل أيضا بحصد لقب دورى أبطال أفريقيا. وأكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك لم يتحدد بعد، فى الوقت نفسه يشير البعض إلى أن فرصة إقامة المباراة فى التاريخ بين 25 إلى 30 يونيو الجاري ضعيفة، ومن المرجح أن تقام خلال شهر سبتمبر المقبل فى السعودية، على أن يعلن عن الموعد الرسمي فى وقت لاحق.



فيما يطمح الزمالك للزحف نحو القمة بالفوز في المباريات المقبلة والمؤجلات، حيث يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

بينما يسعى الزمالك لحصد البطولة الأقرب إلى قلوب الجماهير البيضاء وهو كأس مصر، فالزمالك على موعد مع مواجهة بروكسى في دور الـ 32 من نسخة هذا الموسم في المباراة التي تم تأجيلها مؤخرا، في ظل استدعاء اللاعبين الأجانب الدوليين لمنتخبات بلادهم، وهم حمزة المثلوثي وسيف الجزيري لمنتخب تونس، وترافيس موتيابا لمنتخب أوغندا، وسامسون لمنتخب بنين، وياسر حمد لمنتخب فلسطين بجانب اللاعبين المحليين الذين سينضمون لمنتخب مصر.