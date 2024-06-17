شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع الجونة 1 / 1 فى الجولة الـ 26 بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق البنك الأهلى مع الجونة بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

جاء هدف الجونة عن طريق اللاعب صبرى رحيل فى الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بطريقة عالمية بعدما جاء الهدف من منطقة تنفيذ الضربة الركنية.

وفى الشوط الثاني سجل محمد بسيونى هدف التعادل للبنك الأهلى فى الدقيقة 51 ليقتنص لفريقه نقطة من اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة 31 فى المركز الـ 12، فيما ارتفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 24، فى المركز الـ 14 بجدول ترتيب المسابقة.