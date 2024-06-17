شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف والشامى يقودان هجوم المصرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد

فى الوسط: أمادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، سمير فكري

فى الهجوم: فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري، حسين فيصل، صلاح محسن.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.