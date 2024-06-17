شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة المصري الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الإثنين على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز، ويضم الطاقم كلاً من أحمد الغندور حكمًا للساحة ومعه كل من سامي هلهل وأحمد صلاح كمساعدين ، بالإضافة إلى عاطف حسين حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمود البنا مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله يوسف البساطي.

وأدار الحكم أحمد الغندور 18 مباراة سابقة لفريق الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري، حقق الزمالك الفوز فى 13 مواجهة مقابل ثلاث تعادلات وتلقى هزيمتين.

تاريخياً سبق والتقى الفريقان في 126 مباراة سابقة، حقق خلالهم نادي الزمالك 74 انتصار، مقابل 22 فوز للنادي المصري كان آخرها الفوز في لقاء الدور الأول بهدف نظيف، بينما حسم التعادل نتيجة 30 مواجهة أخرى بين الفريقين.

يحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.