" هدفين ملغيين لـ لوكاكو"..سلوفاكيا تُسقط بلجيكا في الجولة الأولى باليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

فاز منتخب سلوفاكيا الأول لكرة القدم على نظيره البلجيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وسجل هدف الفوز الوحيد لمنتخب سلوفاكيا إيفان سكرانز بعد خطأ من حارس المنتخب البلجيكي لتسكن الشباك في الدقيقة 7 من بداية أحداث الشوط الأول للمباراة.

وشهد اللقاء إلغاء هدفين لنجم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو في الدقيقتين 56، 86 الأول بداعي التسلل والثاني بسبب لمسة يد على أوبيندا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 3 نقاط متساويًا مع منتخب رومانيا، فيما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

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