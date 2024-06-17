الزمالك يوقع عقوبة على محمد عواد بعد الخسارة أمام المصري

أصدر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرارًا بتوقيع عقوبة على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

محمد عواد حارس مرمى الزمالك دخل في مشادة مع زميله في الفريق حسام عبدالمجيد، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، بعد هدف المصري الثاني الذي سجله محمد الشامي.

وقرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، تغريم محمد عواد، بخصم 25% من قيمة عقده مع القلعة البيضاء.

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وتلقى نادي الزمالك الخسارة أمام نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب.

والتقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.