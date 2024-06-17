بعد خسارة الزمالك.. ترتيب الدوري المصري والهدافين

خسر فريق الزمالك أمام المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد المصري، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

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بينما تمكن فريق الإسماعيلي من خطف تعادلًا مثيرًا من نظيره إنبي، بهدفين لكل فريق، على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز – 56 نقطة

2- المصري – 52

3- زد – 37

4- إنبي – 37

5- الأهلي- 36

6- الاتحاد السكندري – 36

7- فيوتشر – 35

8- سموحة – 35

9- سيراميكا كليوباترا – 34

10- طلائع الجيش – 33

11- الزمالك – 31

12- الجونة – 31

13- الإسماعيلي – 28

14-البنك الاهلي- 24

15- بلدية المحلة – 22

16- فاركو – 21

17- المقاولون العرب – 19

18- الداخلية – 15

ترتيب هدافي الدوي المصري

1- حسام أشرف (بلدية المحلة): 12 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري): 10

3- فيستون مايلي (بيراميدز)، ياو أنور (البنك الأهلي): 9

4- أحمد بلحاج (سيراميكا كليوباترا)، مصطفى زيكو (زد)، محمد سالم (المقاولون العرب): 8 .

5- أحمد سيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة)، صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا)، ميدو جابر (المصري)، كريم بامبو (البنك الأهلي) : 7 .