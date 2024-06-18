ملف الخليج 365.. أزمة ركلة جزاء زيزو.. قرار فيفا لصالح الزمالك.. وحكام الأهلي والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم الإثنين عدد من الأحداث الرياضية المهمة ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

تعرف على حكام مباراة الاتحاد والأهلي

هدف بالنيران الصديقة وإصابة مبابي".. فرنسا تهزم النمسا في أمم أوروبا

الإسماعيلي يُعلن إيقاف فيفا لحمدي النقاز بسب مستحقاته للزمالك

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

تأكيداً لمصراوي.. الزمالك يُعلن 4 قرارات بعد الخسارة أمام المصري

اجتماع طاريء في الزمالك بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي

رسمياً.. الزمالك يُعلن عقوبة قوية على محمد عواد بعد مشادته مع حسام عبدالمجيد

هل ركلة جزاء الزمالك التي سددها زيزو بمرمى المصري هدفًا؟.. حكم يُجيب

مصدر يوضح لمصراوي طلبين سيُعلنهما الزمالك عقب الخسارة أمام المصري

" كنا عيدنا أحسن " .. مصطفي شلبي يسخر من حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام المصري

"فجر علني"... أول رد من زيزو بعد خسارة الزمالك من المصري البورسعيدي

كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من خسارة الزمالك أمام المصري؟ (كوميكس)

موعد مباراة الزمالك المقبلة عقب الخسارة أمام المصري

"فضيحة والمجلس سيرد على الظلم".. أول رد رسمي من الزمالك على ركلة الجزاء المثيرة للجدل أمام المصري

ركلة جزاء مُثيرة بطلها زيزو تُشعل الأجواء بمباراة الزمالك و المصري

" هدفين ملغيين لـ لوكاكو"..سلوفاكيا تُسقط بلجيكا في الجولة الأولى باليورو

"احتفالات خاصة واشتباكات ودماء بين الجمهور".. لقطات من يورو 2024 حتى الآن (صور)

وسام أبو علي يواصل التأهيل.. كولر يختتم تحضيرات الأهلي لمواجهة الاتحاد بمحاضرة فنية

رسميًا.. نجم الزمالك يغيب عن مباراة فاركو

"رقم تاريخي".. رومانيا تضرب أوكرانيا بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوارها باليورو

قبل اللقاء بدقائق.. جوميز يستبدل لاعبًا بتشكيل الزمالك أمام المصري

ضربة قوية للزمالك قبل مباراة فاركو

هدف أوباما لم يكن كافياً.. الزمالك يسقط أمام المصري بثنائية

التشكيل الرسمي.. المصري بالقوة الهجومية الضاربة أمام الزمالك

إذاعة إسبانية توضح.. هل يشارك كريستيانو رونالدو في مونديال 2026؟