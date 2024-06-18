رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع أمام التشيك في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم عن تحقيق انطلاقة قوية في بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024، أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.



وشهد الجمعة الماضي، انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، حيث نجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام التشيك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

حط الدفاع: جواو كانسيلو – بيبي – روبين دياز – نونو مينديش.

خط الوسط: جواو بالينيا – فيتينيا – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – رافاييل لياو.

وسيتم إذاعة مواجهة المنتخب البرتغال أمام نظيره التشيكي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي نجحا في الحصول على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الطويلة الماضية.

ومن المقرر أنطلاق موقعة البرتغال أمام التشيك في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ريد بول آرينا لايبزيج.

يذكر أن المنتخب البرتغالي حقق لقب اليورو خلال نسخة 2016، بعدما فاز على نظيره الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.