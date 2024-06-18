يورو 2024.. موعد مباراة البرتغال والتشيك

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل الإثارة والمتعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بعد المواجهات القوية التي لُعبت خلال الأيام القليلة الماضية.



وكانت مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، حيث نجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويرغب المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز على نظيره التشيكي، حيث يرغب الدون في تكرار سيناريو 2016، بعدما توج بلقب اليورو على حساب فرنسا.

وتبحث البرتغال عن انطلاقة قوية خلال منافسات يورو 2024 بألمانيا الحالية، والتي ترغب في حصد لقبها.

موعد مباراة البرتغال والتشيك

تنطلق مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره التشيكي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ريد بول آرينا لايبزيج.