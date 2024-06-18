تاريخ مواجهات البرتغال والتشيك قبل موقعة يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب البرتغال لمواجهة التشيك في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والتي تستضيفها ألمانيا حتى منتصف الشهر المقبل.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال والتشيك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

يمتلك منتخب البرتغال أفضلية تاريخية أمام التشيك حيث فاز في 4 مباريات مقابل انتصار وحيد للتشيك في تاريخ المواجهات بمختلف المسابقات.

وكانت المواجهة الأولى قد أسفرت عن فوز التشيك على البرتغال في بطولة أمم أوروبا في عام 1996 بينما سجلت البرتغال 4 انتصارات متتالية بواقع اثنين في أمم أوروبا ومثلهما في دوري الأمم الأوروبية.

يبحث المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم عن تحقيق انطلاقة قوية في بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024، أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام التشيك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

حط الدفاع: جواو كانسيلو – بيبي – روبين دياز – نونو مينديش.

خط الوسط: جواو بالينيا – فيتينيا – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – رافاييل لياو.

وسيتم إذاعة مواجهة المنتخب البرتغال أمام نظيره التشيكي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي نجحا في الحصول على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الطويلة الماضية.