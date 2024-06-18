شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج عن البطولة الأخيرة بالاسكواش: استعصت على رغم التتويج بـ40 لقبا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن بطولة العظماء الثمانية التى تنطلق اليوم بأمريكا، والتى تعد آخر بطولة فى الموسم الجارى للاسكواش.

وقال على فرج فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين: إنه أحد تلك الألقاب التى استعصت على، ومتحمس لخوض منافسات البطولة.

وعلى الرغم من حصول على فرج على 40 لقبًا، إلا أنه لم يتوج في أي من مشاركاته الخمس ببطولة العظماء الثمانية، بعد أن خرج من الدور نصف النهائي في ثلاث مناسبات منفصلة.

وأضاف علي فرج: "بطولة العظماء الثمانية دائمًا شهادة على مدى نجاحك في الموسم، أن تكون من بين أفضل ثمانية لاعبين في العالم، فهذا يظهر نجاحك، ويظهر أنك تنتمي إلى هناك، أتذكر المرة الأولى التي دخلت فيها، لقد دخلت بالفعل بعد انسحاب رامي عاشور، لكنني كنت لا أزال فخورًا جدًا، أعتقد أنني شاركت في تلك البطولة بعد ذلك في كل موسم منذ ذلك الحين، لذلك كان شرفًا لي أن أشارك فيه.

وواصل: على الرغم من ذلك، لم أفز بها من قبل، إنها واحدة من تلك الألقاب التي استعصت علي، لم أصل إلى النهائي منذ خمس سنوات، لكن نعم، أنت تعلم أنهم أفضل ثمانية لاعبين، بنظام مختلف، حيث تلعب مراحل المجموعات أولاً في نظام الأفضل من بين ثلاثة، لذا فالأمر صعب، الآن يؤثر هذا على تصنيفك، مما يجعله أكثر إثارة بعض الشيء، كل فوز له أهميته، وإذا وصلت إلى النهائي، فستلعب ضد أفضل خمسة لاعبين في ذلك الموسم على ما أعتقد.