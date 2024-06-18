الامارات | رسالة مؤثرة من مدافع النمسا إلى مبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدافع المنتخب النمسوي لكرة القدم كيفن دانسو عن أسفه لإصابة نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بكسر في انفه بعد احتكاك مشترك بينهما، خلال مباراة الاثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، متمنياً له الشفاء العاجل.

وكتب دانسو، مدافع لنس الفرنسي، في حسابه على "إكس" موجهاً رسالة "إلى المشجعين الفرنسيين": "أنا آسف، وأتمنى له الشفاء العاجل"، مضيفاً "آمل أن يجد مكانه بسرعة على أرض الملعب".

وفي الرسالة نفسها التي نشرت خلال الليل، علّق قلب الدفاع أيضًا، باللغة الألمانية، على المباراة التي خسرتها النمسا 0-1، مشدداً على "معركة كبيرة ونتيجة مؤسفة" لمنتخب بلاده.

وأضاف مخاطبًا الجماهير النمسوية هذه المرّة: "شكرًا للجميع على دعمكم المذهل".

وتعرّض مبابي إلى الإصابة في الدقيقة 86 عندما ارتقى الى كرة عرضية محاولاً متابعتها برأسه، لكنه اصطدم بكتف المدافع دانسو وسقط على الأرض.

وغادر النجم الفرنسي الذي تسبّب بهدف الفوز عندما مرّر كرة عرضية تابعها المدافع النمسوي ماكسيميليان فوبر بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، الملعب في الدقيقة 90 والدماء تسيل من أنفه، وقال مصدر مقرّب منه لاحقاً إن أنفه مكسور، مضيفاً أنه لا يزال من المبكر معرفة الفترة المحدّدة لغيابه علما أن فرنسا تنتظرها قمة نارية في المجموعة الرابعة ضد هولندا الجمعة في برلين.