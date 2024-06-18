شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد 11 لاعباً فى مواجهة فاركو وعودة عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادى الزمالك لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى.

الزمالك يدخل لقاء فاركو مفتقداً للعديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب عن الفريق في تلك المباراة كل من: أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، وشيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة فى الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة فى الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)، محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة)، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده).

وكان الزمالك قد خسر في المباراة الماضية بالجولة 26 من الدوري أمام النادي المصري بهدفين مقابل هدف.

ومنح البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للزمالك، لاعبي القلعة البيضاء راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة فاركو، للاحتفال مع ذويهم بعيد الأضحى المبارك.

ويستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات عمر جابر في مباراة فاركو، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء والتي أبعدت اللاعب عن مباراة المصري الماضية.