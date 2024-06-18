الامارات | مجموعة منتخب الإمارات للشباب في بطولة غرب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة بطولة الديار العربية لكرة القدم (غرب آسيا الثالثة للشباب) التي سحبت اليوم الثلاثاء، منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب سورية والبحرين وفلسطين.

تُقام البطولة بمدينة الطائف في السعودية خلال الفترة من 25 الجاري حتى الخامس من يوليو المقبل.

وتأتي مشاركة منتخب الشباب في البطولة ضمن تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا الشباب المقررة في سبتمبر المقبل.