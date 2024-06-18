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الامارات | مجموعة منتخب الإمارات للشباب في بطولة غرب آسيا

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة منتخب الإمارات للشباب في بطولة غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة بطولة الديار العربية لكرة القدم (غرب آسيا الثالثة  للشباب) التي سحبت اليوم الثلاثاء، منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب سورية والبحرين وفلسطين.

تُقام البطولة بمدينة الطائف في خلال الفترة من 25 الجاري حتى الخامس من يوليو المقبل.
وتأتي مشاركة منتخب الشباب في البطولة ضمن تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا الشباب المقررة في سبتمبر  المقبل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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