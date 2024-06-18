شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الزحف نحو قمة الدوري بهدف كهربا في الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.. سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الأهلى فى الدقيقة 68.

بهذه النتيجة، يرتقى الأهلي للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق ألفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

وأدار مباراة الأهلى والاتحاد السكندري الليلة طاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى.. حكم ساحة، حكمان مساعدان.. أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع.. وائل فرحان، وحكام ألفيديو.. محمد عادل وشريف عبد الله.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشنأوى ، رامى ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، عمر كمال عبد الوأحد ، كريم فؤاد ، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما ضم تشكيل الاتحاد ، كلاً من: المهدى سليمان ، سيف تقا- محمود شبانة- إسلام أبو سليمة- هشام صلاح -كريم الديب-- مورو ساليفو- عمرو صالح -خالد الغندور- بنجامين بواتنج وأحمد عيد

الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من الأهلى مع حذر واضح من الإتحاد وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بسيطة وواصل المشاركة فى اللقاء بعدما تلقى العلاج فى أرض الملعب.

انطلق كهربا بهجمة خطرة للأهلى من ناحية اليمين لكنه مررها عرضية بقوة لتضيع فرصة على الأهلي، وهدد احمد عبد القادر مرمى المهدى سليمان فى الدقيقة 13 بعدما انطلق بهجمة من ناحية اليسار مُستغلاً خطأ هشام صلاح مدافع زعيم الثغر لكن دفاع الإتحاد يتدخل فى الوقت المناسب وينقذ الموقف.

واصل الأهلى الضغط على مرمى الإتحاد وأهدر كهربا واحمد عبد القادر أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف للمارد الأحمر، واشهر طارق مجدى بطاقة صفراء لـ مورو ساليفو للخشونة مع أكرم توفيق فى الدقيقة 42.

شهدت الدقائق الأخيرة مواصلة التفوق الهجومى الأهلأوى كما جاءت معظم أحداث الشوط الأول مع دفاع مُنظم من جانب الإتحاد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الأهلى كما كانت أحداث الشوط الأول مع دفاع مُحكم من جانب الإتحاد لكن الهجوم الأهلأوى أسفر عن هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 59 عن طريق اكرم توفيق لكن طارق مجدى لجأ إلى تقنية ألفار ليتأكد من وجود ضربة حرة مباشرة للإتحاد قبل تسجيل أكرم توفيق هدفه والغى الحكم الهدف بعد الرجوع للفار.

اهدر احمد عبد القادر فربصة هدف مؤكد فى الدقيقة 64 بعدما وصلت له كرة عرضية أمام الهانى سليمان حارس الاتحاد لكنه سددها أعلى العارضة .

الضغط الأهلأوى أسفر عن هدف سجله محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 68 بعدما احسن التعامل مع كرة عرضية من حسين الشحات ، سددها كهربا برأسه فى شباك الهانى سليمان.

فى الدقيقة 72 شارك أفشة بدلاً من امام عاشور وديانج بدلاً من مروان عطية ، ونشط أداء الأتحاد بشكل واضح وفي الدقيقة 87 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من عمر كمال للإصابة كما شارك موديست بدلاً من كهربا.

وارتكب محمد الشناوي خطأ كبيرا كاد يتسبب في هدف التعادل للاتحاد حيث سقطت الكرة من يده، لكن لاعب زعيم الثغر يسدد الكرة بعيداً عن الشباك.

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هجوما متبادلا من الفريقين ، لكن اللقاء ينتهي بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله كهربا.



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