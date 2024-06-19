الركلات الحرة "عُقدة" كريستيانو رونالدو في اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق منتخب البرتغال الفوز على التشيك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في آخر مباريات الجولة الأولى من مجموعات أمم أوروبا يورو 2024، وخطف اللاعب الشاب كونسيساو فوزا قاتلا في الدقائق الأخيرة، بعدما حل بديلا.

واستمرت عقدة كريستيانو رونالدو مع البرتغال في أمم أوروبا، إذ أخفق صاروخ ماديرا في التسجيل من الركلات الحرة المباشرة طيلة 20 عامًا، وهذا منذ المشاركة في أول نسخة له والتي أقيمت في البرتغال عام 2004، وصولًا إلى النسخة الحالية 2024.

وشارك كريستيانو رونالدو في 6 نسخ من كأس أمم أوروبا، بواقع 26 مباراة، أكثر من 2200 دقيقة لعب، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، ونفذ رونالدو 29 ركلة حرة مباشرة خلال مشاركته في كأس الأمم، لكن لم تسكن أيا منها الشباك، وفي المباراة أمام التشيك، صوّب رونالدو ركلة حرة خطيرة، لكن أمسكها الحارس بثبات.

وعلى الرغم من ذلك، يظل رونالدو مسيطرا على أغلب الأرقام القياسية في أمم أوروبا، فهو الهداف التاريخي للمسابقة بـ14 هدفًا والأكثر خوضًا للمباريات بواقع 26 مباراة، وأكثر لاعب في التاريخ يشارك في نسخ مختلفة من اليورو.

وبالعودة إلى الركلات الحرة، سجل كريستيانو رونالدو 63 هدفا من هذه الوضعية، 34 مع ريال مدريد، 13 مع مانشستر يونايتد، 11 مع البرتغال، 4 مع النصر، بالإضافة إلى ركلة حرة مع يوفنتوس.

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