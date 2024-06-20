شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى nile .. بيراميدز يواصل التصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بيراميدز تصدره جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile" عقب ختام اليوم الأربعاء 19 – 6 – 2024 مباريات الجولة الـ26 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق سيراميكا نظيره مودرن فيوتشر، بينما التقى بيراميدز بلدية المحلة.

بيراميدز يهزم بلدية المحلة بثنائية ويحقق الانتصار الـ11 على التوالى.. فيديو

فاز بيراميدز على بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس، بعدما تم نقل المباراة من ملعب غزل المحلة بسبب وجود إصلاحات في أرضية ملعب الغزل، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري (دورى nile ).

مودرن فيوتشر يهزم سيراميكا 1-0 بدورى Nile .. فيديو

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوزعلى نظيرة سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".