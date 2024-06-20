موعد مباراة الأهلي والداخلية المقبلة بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره فريق الداخلية، علي ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .



موعد مباراة الأهلي والداخلية بالدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والداخلية يوم الجمعه في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.



ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، جمعها من 17 مباراة، بينما يتزيل الداخلية جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، من 25 لقاءً.

وحقق النادي الأهلي فوزا صعبا علي منافسه الاتحاد السنكدري في المباراة الأخيرة بنتيجة هدف دون رد فيما خسر الداخلية أمام سموحة في الدقيقة الأخيرة بهدف من جونيور أجايي بنتيجة 3-2 .

في سياق متصل فتحت إدارة النادي الأهلي الباب أمام مناقشة العروض التي تلقاها اللاعب الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأحمر المعار إلى سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم الحالي.

واستطلعت إدارة الأهلي رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق حول مستقبل قندوسي الذي تألق في الموسم الحالي مع سيراميكا وسجل 8 أهداف وصنع مثلها وانضم لمنتخب الجزائر.

وكانت المفاجأة أن كولر لم يبد أي تحمسًا لعودة قندوسي مؤكدًا أن اللاعب الجزائري يرغب في المشاركة أساسيًا في كل المباريات بجانب أنه لا يعود لأداء الدور الدفاعي بالصورة المطلوبة ومركزه كلاعب وسط هجومي يشهد خيارات عديدة.

وتلقى قندوسي بالفعل عرضًا للعودة للدوري الجزائري بعد تجربته السابقة مع وفاق سطيف كما تلقى عرضًا من الرجاء المغربي بخلاف اهتمام من أحد الأندية الفرنسية للفوز بخدماته.