تشكيل ناري لقمة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024

استقر لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا على التشكيل الذي سيخوض مباراة منتخب إيطاليا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ويسعى منتخب إسبانيا للفوز في مباراة اليوم على منتخب إيطاليا من أجل الوصول للنقطة السادسة وحسم التأهل لدور الـ16 من البطولة.

اقرأ ايضًا: لن أشاهد أي مباراة.. انتقاد شرس من رونالدينيو لمنتخب البرازيل قبل كوبا أمريكا 2024

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في الجولة الأولى على منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد، ليرتقي إلى صدارة المجموعة رسميًا.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب إسبانيا في مباراة إيطاليا كالتالي..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: مارك كوكوريا – ناتشو فيرنانديز – لو نورماند – داني كارفاخال.

الوسط: فابيان رويز – رودري – بيدري.

الهجوم: نيكو ويليامز – ألفارو موراتا – لامين يامال.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب إيطاليا لمباراة إسبانيا كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أليساندرو باستوني – ريكاردو كالافيوري – فيديريكو ديماركو.

الوسط الدفاعي: جورجينيو – نيكولو باريلا.

الوسط الهجومي: دافيد فراتيسي – لورينزو بيليجريني – فيديريكو كييزا.

الهجوم: جيانلوكا سكاماكا.