شكرا لقرائتكم خبر عن الانذارات تٌبعد ثلاثى الزمالك عن مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يغيب الثلاثى أحمد مصطفى زيزو، وإبراهيما نداى، ونبيل عماد دونجا، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مباراة الفريق المقبلة أمام فاركو في بطولة الدورى، و المقرر لها غدا الجمعة ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدوري.

ويغيب دونجا عن مباراة الفريق أمام فاركو بعد حصوله على الإنذارات في مباراتي الإسماعيلي وإنبي، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري الأخيرة.

كما يغيب نداى لحصوله على بطاقتين صفراوين من قبل أمام مودرن فيوتشر والبنك الأهلي قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء المصرى.

وفيما يخص زيزو فسبق أن حصل على بطاقتين صفراوين من قبل أمام الأهلي والمقاولون العرب قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء المصرى.

فى سياق متصل، يتواصل غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، عن مباراة فاركو بسبب الإصابة.

ويعانى شيكابالا من إصابة بالعضلة الأمامية، منعته من المشاركة فى المباريات خلال الفترة الأخيرة، والتى وصلت إلى 11 مباراة لم يشارك فيها بسبب الإصابة سواء فى بطولة الدورى أو الكونفدرالية.

وتغيب شيكابالا عن مباريات دريمز الغانى ونهضة بركان ذهابا وعودة فى الكونفدرالية، وعلى مستوى الدورى منعته الإصابة من المشاركة مع فريقه امام البنك الأهلى، وسموحة، إنبى، زد، مودرن فيوتشر، الاتحاد السكندري، سيراميكا، المصرى.