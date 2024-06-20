ترتيب منتخب مصر في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم منتخب مصر مركزا واحدا ليحتل المركز 36 عالميا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا".

واحتل منتخب مصر المركز 36 عالميا في التصنيف الجديد ليأتي في المركز الثالث على المستوى الإفريقي.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على بوركينا فاسو 2-1 ثم تعادل 1-1 مع غينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما واصل منتخب المغرب صدارته للتصنيف الإفريقي وجاء منتخب السنغال في المركز الثاني .

وواصل منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني ، والمنتخب البلجيكي في المركز الثالث.