الامارات | التصنيف الجديد للمنتخبات.. القمة للأرجنتين عالمياً والمغرب عربياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات والصادر اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

وتشبث منتخب فرنسا بالمركز الثاني يليه منتخب بلجيكا في المركز الثالث فيما تقدم المنتخب البرازيلي مركزا واحدا إلى المركز الرابع وتراجع منتخب إنجلترا مركزا واحداً إلى المركز الخامس.

وظل منتخب البرتغال في المركز السادس يليه منتخب هولندا في المركز السابع ثم إسبانيا في المركز الثامن، وتقدم منتخب كرواتيا مركزا واحدا إلى المركز التاسع في الوقت الذي تراجع فيه منتخب إيطاليا مركزا واحدا إلى المركز العاشر.

وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز الثاني عشر وحافظ على صدارته لتصنيف قارة أفريقيا يليه منتخب السنغال ثم مصر ثم ساحل العاج ثم تونس ثم الجزائر.