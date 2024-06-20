"طلبه أوجستي ويحمل جنسية مصرية".. مصدر يكشف لمصراوي مفاوضات الأهلي لضم لاعب السلة جاردنر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعكف مسؤولو النادي الأهلي خلال الفترة الجارية على إنهاء ملف مفاوضات التعاقد مع لاعب كرة السلة باتريك جاردنر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس أن اللاعب طلبه أجستي المدير الفني للفريق؛ حيث سبق له تمثيل الفريق على سبيل الإعارة في بطولة Bal الأخيرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولي الأهلي يريدون استغلال تواجد اللاعب في معسكر المنتخب المصري؛ حيث يحمل جنسيته للتفاوض معه وإقناعه بتخفيض شروطه المادية؛ حيث يرغب في الحصول على 100 ألف دولار بجانب مكافآت الفوز بالبطولات.

ويعيش اللاعب في أمريكا؛ حيث ينشط في دوري الجامعات هناك.

وكان الأهلي قد خسر لقبي الدوري وكأس مصر لكرة السلة بالموسم الماضي لصالح نادي الاتحاد.

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